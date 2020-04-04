Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 299'a yükseldi - Son Dakika

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 299'a yükselirken, ölü sayısı 7 oldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, en çok vaka sayısının Herat ve Kabil'de görüldüğünü, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Ülke genelinde daha önce 239 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 299'a çıktığını bildiren Mayar, şu ana kadar 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.



Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.