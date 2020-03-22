Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 34'e yükseldi

6 saat önce

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34'e çıktı.

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 34'e yükseldi, System.String[]

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34'e çıktı.


Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 21 olan Kovid-19 vaka sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.

Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Firuz, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Firuz, Kovid-19 şüphesiyle onlarca kişinin karantinaya alındığını ve test sonuçlarının başkent Kabil'den gönderilene kadar gözetimde tutulacağını kaydetti.


Kovid-19 şüphesiyle 2 Afgan milletvekilinin de karantinada olduğu bilgisini paylaşan Firuz, test sonuçlarının yakında belirleneceğini aktardı.

Vaka sayısı artabilir


Firuz, Kovid-19 vakasının arttığı Herat'ın tamamen karantinaya alınması gerektiğini vurgulayarak, "Her gün binlerce vatandaşımız İran'dan dönüyor. Bu nedenle Kovid-19 vaka sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artabilir." ifadesini kullandı.

Bakan Firuz, halkın bu salgını ciddiye alarak olabildiğince evlerinden çıkmamaları gerektiğini aktardı.

Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.

Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma saatleri de 8 saatten 5 saate indirildi.

fahrettin koca, Afganistan, Kabil, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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