Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 639'a yükseldi - Son Dakika

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 5 bin 639'a çıkarken, ölü sayısı da 136 oldu.



Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Vahid Mecruh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini söyledi.



Daha önce 4 bin 33 olarak açıklanan vaka sayısının 5 bin 639'a çıktığını belirten Mecruh, şimdiye kadar 136 kişinin yaşamını yitirdiğini, 691 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.



Mecruh, Sağlık Bakanlığının uyarılarına uyulmadığı takdirde Afganistan halkının yüzde 80'ine Kovid-19'un bulaşabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Afganistan hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine günlük ücretsiz ekmek dağıtımına başlamıştı.



Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.



Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.