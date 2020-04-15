Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 784'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 784'e yükselirken, ölü sayısı 25 oldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere ülkenin birçok kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Ülke genelinde daha önce 555 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 784'e çıktığını aktaran Mayar, şimdiye kadar 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 43 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini ifade etti.

Mayar, Kovid-19'un Afganistan'ın tüm bölgelerine yayıldığını bu nedenle birçok kente giriş çıkışların da yasaklandığını vurguladı.

Afganistan'da ilk kez maske ve koruyucu üretim fabrikasının açıldığını dile getiren Mayar, böylece bu konudaki ihtiyaçlarının önemli ölçüde giderileceğinin altını çizdi.



Mayar, Kovid-19 test sayısının düşük olması nedeniyle vaka sayısının da az olduğunu aktardı.

Ülke genelinde vaka sayısının artmasıyla yeni hastanelerin açıldığını vurgulayan Mayar, onlarca yeni sağlık personelinin de istihdam edildiğini belirtti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.



Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.