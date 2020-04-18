Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 933'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 933'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 933'e yükseldi

6 saat önce

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 933'e yükselirken, ölü sayısı 33 oldu.

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 933'e yükseldi, System.String[]

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 933'e yükselirken, ölü sayısı 33 oldu.


Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.


Daha önce 784 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 933'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 112 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, Kovid-19'un Afganistan'ın tüm bölgelerine yayıldığını bu nedenle birçok kente giriş çıkışların da yasaklandığını vurguladı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.


Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:30 Kaynak: AA

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