Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
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Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

31 dakika önce

Afganistan'da, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle okullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, System.String[]
Afganistan'da, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle okullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.
Finale kalan öğrenciler için TMV Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, Belh Kültürü Müdürü Salih Muhammed Halik, Hac ve Evkaf Müdürü Mahmud Danişcu katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir, Müslümanlar olarak Kuran-ı Kerim'i okumak için çaba sarf ettiklerini ve Kuran-ı Kerim'in bir rehber olduğunu söyledi.
Bu sene ilkini düzenledikleri ve gelecek senelerde de yapmayı planladıkları yarışmanın finalini yapma heyecanı yaşadıklarını ifade eden Demir, "Rabbim iyi insanlar yetiştirme hususunda yolumuzu açsın ki biz de Kur-an'ı tanıyan ve onu hakkıyla yaşayan evlatlar yetiştirebilelim." dedi.
Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet verildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Türkiye, Afganistan, Güncel
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