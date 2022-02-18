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Afganistan'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Afganistan'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor

18.02.2022 09:11
Afganistan'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 3 gündür düştüğü kuyudan çıkarılamayan 6 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 3 gündür düştüğü kuyudan çıkarılamayan 6 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Taliban yönetiminin Zabul Kültür Müdürü Vekili Şarafat Viyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zabul'un Celdek bölgesinde 3 gün önce kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğun kurtarılması için çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Çocuğun bulunduğu bölgeye ulaşılmasına az bir mesafe kaldığını ifade eden Viyal, çocuğun hayatta olup olmadığının bilinmediğini belirtti.

Viyal, çocuğa müdahale için sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bulunduğunu kaydetti.

Viyal, arama kurtarma ekiplerinin, çocuğun sıkıştığı 25 metrelik kuyunun 10'uncu metresine doğru yüzeyden tünel kazdığını anlattı.

Öte yandan, Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani de çocuğu kurtarma çalışmalarını yakından izlemek için bölgeye gitti.

Ekiplerin kuyu içine kamera sarkıtarak elde ettiği görüntülerde Haydar isimli çocuğun, kollarını ve vücudunun üst tarafını oynatabildiği görüldü.

Sosyal medyada yayılan video paylaşımına göre, Haydar'ın babası çocuğa "İyi misin? Konuş benimle ve ağlama, seni çıkarmak için uğraşıyoruz." diye seslendi, çocuk da "Tamam, konuşmaya devam edeceğim." şeklinde cevap verdi.

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Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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