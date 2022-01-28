Üye Girişi
Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç - Son Dakika

Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç

28.01.2022 14:26

SAYED KHODAİBERDİ SADAT/BİLAL GÜLER - Afganistan bir dönem yoğunluğuyla bilinen Karga Gölü Eğlence Kompleksi'nde bugünlerde ülkedeki kronik sorunlar ve yoksulluk nedeniyle sessizlik hakim.

SAYED KHODAİBERDİ SADAT/BİLAL GÜLER - Afganistan bir dönem yoğunluğuyla bilinen Karga Gölü Eğlence Kompleksi'nde bugünlerde ülkedeki kronik sorunlar ve yoksulluk nedeniyle sessizlik hakim.

Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği, içinde lunapark, restoran, dükkanlar, spor tesisleri ve sayfiye alanlarının olduğu komplekste sadece şehir dışından gelen birkaç kişi ve Taliban mensuplarını görmek mümkün.

Lunaparkların alameti farikalarından olan gondollar boş çalışırken, göl kısmında ise kayık ve su bisikletlerinin çoğu boş bekliyor.

Komplekste 200'den fazla dükkan ve restoran bulunuyor ancak ekonomik sorunlar nedeniyle birçoğu kepenk kapatmış, kalanlar ise müşteri bekliyor. Eskiden Afgan sanatçıların canlı performanslarını sergilediği mekanlar ise Taliban'ın sanatçılara getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Ülkede yoksulluk nedeniyle organ satışı, afyon üretimi, ekonomik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlar Taliban yönetiminin güncel sorunları arasında yer alıyor. İnsanların öncelikleri ülkedeki imkansızlıklar nedeniyle her ne kadar önce gıda ve sağlığa erişim olsa da Karga Gölü Eğlence Kompleksi esnafı eski kalabalık günlerin geri gelmesi umudunu koruyor.

Esnaf faaliyetlerini sürdürmekte kararlı

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar herkesi olumsuz etkilese de Karga Gölü esnafı hizmet vermeye devam etmekte kararlı.

Komplekste restoran sahibi Hacı Rüstem Azizi, AA muhabirine, ekonomik kriz yüzünden çoğu kişinin Karga Gölü'ne gelemediğini söyledi.

Bazı restoranların, çalışanlarının maaşlarını ödeyecek kadar kazanmadığı için kapılarını kapattığını ifade eden Azizi, "Bir gün ülkede ekonomik sorunlar çözülür ve burası da eski günlerine kavuşur umuduyla biz hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kompleksteki lunaparkta işletme sahibi Vahidullah Arabzade de halkın ekonomik durumu iyi olmadığı için eğlence mekanlarına gidemediğini belirtti.

Üç ve dört ay öncesine göre lunaparkın hayli boş kaldığını dile getiren Arabzade, "Daha önce günlük 100 dolar kazanıyorsak şu an bu 10 dolara kadar indi. Buna rağmen biz parkı açık tutuyoruz. İnşallah bu günler de geçer." diye konuştu.

Arabzade, artık aileler yerine Taliban mensuplarının parkta eğlendiğini söyledi.

"Afgan halkının dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı var"

Komplekste atını kiralayan Muhammed Ömer Rahimi, "Biz geçimimizi buradan sağlıyoruz. Her gün atlarımızı buraya getirip halka kiralıyoruz. Benim gibi bu işi yapan 20 civarında kişi var. Yaklaşık bir kilometre at gezisi için müşterilerden 50 Afgani (0,50 dolar) alıyoruz." dedi.

Daha önce her gün 20-30 dolar kazandığını aktaran Rahimi, şimdilerde ise ancak 5 dolar kadar kazanabildiğini ifade etti.

Rahimi, ülkede yaşanan ekonomik kriz yüzünden Karga Gölü Kompleksi'ne gelen ziyaretçi sayısının düştüğünü, buna rağmen her gün buraya para kazanmak için geldiklerini aktardı.

Komplekste mağaza sahibi Ezzatullah Gafuri de kompleksin Afgan halkının uğrak mekanlarından biri olduğunu ve diğer vilayetlerden de ziyaretçilerinin bulunduğunu söyledi.

İnsanların hala buraya dinlenmek için geldiğini aktaran Gafuri, "Şu an işler iyi gitmiyor olabilir ama zamanla yine kalabalık olacağına inanıyorum. Bu nedenle biz mağazamızı her şeye rağmen açık tutuyoruz." dedi.

Kapisa vilayetinden gezmeye gelen İhsanullah Şamali, artık ülkede güvenliğin sağlandığını ve bu nedenle rahatlıkla her yere gezmek için gidebildiklerini anlattı.

Şamali, Afgan halkının dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacının olduğunu, bu nedenle eğlence mekanlarının açık olmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Başkent Kabil ve çevresindeki köylerin su sorununun giderilmesi için 1933'te kurulan Karga Gölü Barajı, 1950'den itibaren gölün çevresinde dinlenme tesisleri ve sayfiye alanları kurulmasıyla halka hizmet vermeye başlamıştı.

Afganistan

Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç
Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç
Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç

YORUMLAR
500

Afganistan, Yoksulluk, SADAT, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç - Son Dakika


Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü         
14:10
Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
13:59
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinden dolayı gözaltına alınan zanlıların ifadesi ortaya çıktı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinden dolayı gözaltına alınan zanlıların ifadesi ortaya çıktı         
13:05
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor         
00:58

Son Dakika Haberleri
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 14:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement