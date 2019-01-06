Afganistan'da Maden Faciası: 30 Ölü
1 saat önce
Afganistan'da bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu en az 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afganistan
'da bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu en az 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afganistan'ın Bedehşan vilayetinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir altın madeninde göçük oldu. Polis
tarafından yapılan açıklamada, maden faciasında en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı bildirildi. - KABİL
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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