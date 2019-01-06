Afganistan'da Maden Faciası: 30 Ölü, 20 Yaralı
1 saat önce
Afganistan'da bir altın madeninde göçük meydana geldi.
Afganistan
'da bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 işçi hayatını kaybetti, 20 işçi de yaralandı.
Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde bir altın madeninde göçük oldu. Polis
tarafından yapılan açıklamada, maden faciasında en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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