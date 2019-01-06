Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Maden Faciası: 30 Ölü, 20 Yaralı

Afganistan'da Maden Faciası: 30 Ölü, 20 Yaralı

1 saat önce

Afganistan'da bir altın madeninde göçük meydana geldi.

Afganistan'da Maden Faciası: 30 Ölü, 20 Yaralı, System.String[]
Afganistan'da bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 işçi hayatını kaybetti, 20 işçi de yaralandı.

Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde bir altın madeninde göçük oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, maden faciasında en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

İşçi, Afganistan, Güncel
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