Afganistan'da mayın patladı: 10 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da mayın patladı: 10 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da mayın patladı: 10 sivil öldü

6 saat önce

Afganistan'da mayın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da mayın patladı: 10 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'da mayın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.


Afganistan'ın Host şehrinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivil yaşamını yitirdi. Polis ekipleri yaptığı açıklamada, "Yol boyunca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında 3 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 10 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.


Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Ocak 2009'dan beri Afganistan'da yaşanan silahlı çatışmalar sonucu 32 bin 600'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 700'den fazla sivilin yaralandığını açıkladı. - KABİL

Afganistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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