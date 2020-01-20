Son Dakika › Güncel › Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı
6 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.
Kandahar İl Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Nazar Muhammed Samimi Kakar, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'daki Tayyibe Medresesi binasının çatısının, aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü, medresede eğitim gören 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 8 öğrencinin yaralandığını söyledi.
Kakar, medresede 100 erkek ve kız öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.
Son Dakika Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı