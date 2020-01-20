Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Kandahar İl Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Nazar Muhammed Samimi Kakar, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'daki Tayyibe Medresesi binasının çatısının, aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü, medresede eğitim gören 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 8 öğrencinin yaralandığını söyledi.

Kakar, medresede 100 erkek ve kız öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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