Son Dakika Haberleri: Afganistan'da memurları taşıyan otobüse saldırı: En az 5 ölü, 10 yaralı
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Afganistan'da memurları taşıyan otobüse saldırı: En az 5 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet görevlilerini taşıyan bir otobüse yerleştirilen mıknatıs bombasının patlaması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da memurları taşıyan otobüse saldırı: En az 5 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet görevlilerini taşıyan bir otobüse yerleştirilen mıknatıs bombasının patlaması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

İş çıkışı evlerine dönen Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan otobüs, parlamento yolundaki Dar-ül Aman Caddesi üzerinde infilak ettirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:23 
Kabil, Afganistan, Dünya
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