Afganistan'daki depremde can kaybı bine yükseldi - Son Dakika
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Afganistan'daki depremde can kaybı bine yükseldi

22.06.2022 12:04

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bine, yaralı sayısı ise bin 500'e yükseldi.

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bine, yaralı sayısı ise bin 500'e yükseldi.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Yetkililer deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bine, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan Paktika Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Mohammad Amin Huzaifa yaptığı açıklamada, "Sayı artıyor. İnsanlar mezar üstüne mezar kazıyor" dedi.

Ülkedeki, depremden en çok etkilenen Paktika vilayetinin Barmal, Ziruk, Naka ve Gayan bölgelerinde 280 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Host vilayetinde ise en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Ayrıca depremin Hindistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Pencap eyaleti ve civarında da hissedildiği öğrenilmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'daki depremde can kaybı bine yükseldi - Son Dakika

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