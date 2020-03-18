Afganistan'da meydana gelen patlamada 1 sivil öldü - Son Dakika

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Afganistan'da meydana gelen patlamada 1 sivil öldü
6 saat önce
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Basın Sorumlusu Arif Abır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gor'un Tig Gulzar bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Abır, patlamada 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını söyledi.
Abır, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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