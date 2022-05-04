Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti

04.05.2022 14:34
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen sellerle ilgili açıklama yaptı.

Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

Sellerde en az 100 evde tahribat meydana geldiğini ve onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin zararlarını karşılamak için ellerinden geldiği ölçüde maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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