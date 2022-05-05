Afganistan'da meydana gelen sellerde ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Afganistan'da meydana gelen sellerde ölü sayısı 22'ye yükseldi

05.05.2022 15:18
Afganistan'da meydana gelen sellerde ölü sayısı 22'ye yükseldi

Afganistan'ın 12 vilayetinde son günlerde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 22'ye çıktı.

Afganistan'ın 12 vilayetinde son günlerde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 22'ye çıktı.

Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'a konuşan Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, ülke genelindeki 12 vilayette son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 500 evin tamamen, 2 bin evin kısmen yıkıldığını, 300 hayvanın telef olduğunu, 3 bin tarım arazisinin hasar aldığını kaydetti.

Seller nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Hakkani, 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hakkani, afetzedelere maddi yardımın yanı sıra gıda, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımı yapıldığını aktardı.

Seller nedeniyle dün 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afganistan'da meydana gelen sellerde ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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