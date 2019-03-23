Afganistan'da Milletvekili Öldürüldü
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Uruzgan vilayeti milletvekili Ubaidullah Barikzey, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Uruzgan vilayeti milletvekili Ubaidullah Barikzey, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet
Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barikzey'in Kandahar'ın 6. bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda milletvekilinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azizi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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