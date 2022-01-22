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Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı

22.01.2022 19:33
Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın Herat kentinde bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın Herat kentinde bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın Herat kentinde bir minibüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4'ü kadın toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamaya minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğu ifade edilerek, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı ifade edildi.

(İHA)

Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı

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bombalı saldırı, Afganistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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