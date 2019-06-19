Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Afganistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Afganistan'ın başkenti Kabil'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Afganistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Afganistan'ın başkenti Kabil'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İdgah Camisi'nde toplanan aralarında din alimlerinin de bulunduğu halk, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaza katılanlar Mursi için dua ederek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temenni etti.
Namazın ardından cemaat, aralarında Mursi'nin fotoğraflarının da yer aldığı "Şehit Mursi" ve "Allah yolunda şehit olmak bizim de arzumuzdur" yazılı pankartlarla yürüdü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Mısır, Afganistan, Muhammed Mursi, Güncel
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