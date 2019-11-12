Afganistan'da NATO askeri konvoyuna saldırı

Afganistan'ın Logar vilayetinde, NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Logar İl Şura Vekili Muhammed Kasim Siddiki, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın Kamp Şing bölgesinde devriye gezen NATO askeri konvoyunun, bomba yüklü araçla saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden Siddiki, NATO askerlerinin saldırının gerçekleştirdiği bölgeye giden yolları trafiğe kapattığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmazken Afganistan'daki NATO birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı.