Son Dakika Haberleri: Afganistan'da NATO askerlerine silahlı saldırı: 3 yaralı
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Afganistan'da NATO askerlerine silahlı saldırı: 3 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da NATO askerlerine silahlı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar Havalimanında görev yapan bir polisin NATO askerlerine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 NATO askerinin yaralandığı ifade edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda 12 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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