Afganistan'da NATO güçlerinin hava saldırısında 11 sivil öldü - Son Dakika
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Afganistan'da NATO güçlerinin hava saldırısında 11 sivil öldü

6 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Köşk-i Rubatsangi ilçesinde, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla sivillerin bulunduğu bir taşıta yönelik saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da NATO güçlerinin hava saldırısında 11 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Köşk-i Rubatsangi ilçesinde, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla sivillerin bulunduğu bir taşıta yönelik saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Herat İl Şura Vekili Mahdi Hadid, basına yaptığı açıklamada, NATO birliklerine ait insansız hava aracının, Köşk-i Rubatsangi ilçesinin Köşk-e Kuhna bölgesinde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadid, ölenlerin 8'inin çocuk olduğunu belirtti.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad ise saldırıda 3 Taliban üyesinin öldüğünü ve sivillerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Ali Can, "Akrabalarımız bir araçta evlerine doğru giderken insansız hava aracının saldırısına uğradı, araçta herhangi bir terör örgütü mensubu bulunmuyordu." ifadesini kullandı.

Herat vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'nin askeri üssü bulunuyor.

Havan saldırısı: 1 ölü, 9 yaralı

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir sivilin öldüğü, 9 sivilin yaralandığı bildirildi.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un merkezinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Muradi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 9 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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