Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir çocuğun öldüğü bildirildi.

Logar Valisi Muhammed Enver İshakzey, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın Puli Alem şehrinde NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda, bölgede bulunan bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden İshakzey, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

İshakzey, saldırıda NATO askerlerinin zarar görmediğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 8 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

NATO'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.