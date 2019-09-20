Son Dakika Haberleri: Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı
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Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı

38 dakika önce

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir çocuğun öldüğü bildirildi.

Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı, System.String[]

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir çocuğun öldüğü bildirildi.

Logar Valisi Muhammed Enver İshakzey, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın Puli Alem şehrinde NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda, bölgede bulunan bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden İshakzey, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

İshakzey, saldırıda NATO askerlerinin zarar görmediğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 8 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

NATO'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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