Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Afganistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bu yılın Afganistan için barış ve huzur yılı olacağını belirterek, "Biz kanların akmadığı, halkımızın huzur içinde yaşamını sürdürebildiği bir barış istiyoruz.

Afganistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bu yılın Afganistan için barış ve huzur yılı olacağını belirterek, "Biz kanların akmadığı, halkımızın huzur içinde yaşamını sürdürebildiği bir barış istiyoruz." dedi.

Afganistan'da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde nevruz dolayısıyla "Uluslararası Nevruz Bayramı ve Gül-i Surh (Kırmızı Gül) Festivali" düzenleniyor.


Mezar-ı Şerif'te bulunan Hz. Ali Türbesi'nin yakınındaki Mavi Cami'nin önünde yapılan törene, Cumhurbaşkanı Gani'nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden konuklar ve binlerce kişi katıldı.

Gani, törende yaptığı konuşmada, bu yılın Afganistan için barış ve huzur yılı olacağını söyledi.

Ülkede geçen sene büyük projeler hayata geçirildiğini ifade eden Gani, bu yıl da önemli gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

Gani, Afgan halkının her şeyden çok barışı istediğini kaydederek, "Biz kanların akmadığı, halkımızın huzur içinde yaşamını sürdürebildiği bir barış istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından renkli mendillerin asılı olduğu "Jahenda Bala" adı verilen uzun bir ağaç tören alanına getirildi.

Afganistan'da nevruz aynı zamanda "Jahenda Bala" adı verilen özel bir dini törenle kutlanıyor.

Kutlamaların gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: AA

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