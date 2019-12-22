Afganistan'da okuma yazma öğrenen 182 kadına sertifika verildi - Son Dakika
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Afganistan'da okuma yazma öğrenen 182 kadına sertifika verildi

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen "Okuma Yazma Seferberliği" faaliyeti kapsamında 182 Afgan kadını, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Afganistan'da okuma yazma öğrenen 182 kadına sertifika verildi, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen "Okuma Yazma Seferberliği" faaliyeti kapsamında 182 Afgan kadını, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


Kabil'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen "Okuma Yazma Seferberliği" faaliyeti kapsamında 6 aylık kurslarını başarıyla tamamlayan 182 Afgan kadını, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


Törene başta Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul başta olmak üzere Türk kurumlarının temsilcileri ve Afgan yetkililer katıldı. Törende açılış ve teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yegin şunları söyledi:


"Afganistan uzun süredir maruz kaldığı savaş nedeniyle birçok sıkıntıyla karşı karşıyadır. Bu sıkıntıların en önemlilerinden biri eğitim, özellikle de kadınların eğitimi meselesidir. Bugün savaş ve diğer zorluklar nasıl eğitimi neredeyse bitme noktasına getirmişse savaşı bitme noktasına getirecek yegane şey de eğitimdir. Yani ikisi birbirinin düşmanıdır. Savaş olan yerde eğitim, eğitim olan yerde savaş kendine yer bulmakta zorlanır. Özellikle kadınların eğitimi çok daha önemlidir. Çünkü toplum tüm unsurlarıyla kadının ellerinin ürünüdür. Şimdi okuryazar olan ve sertifikalarını almaya hak kazanan 40 kadın bu ülkenin geleceği için ilk adımı atmış oldu. Çünkü tahtaya 'yarın' sözcüğünü yazabilenler yarını inşa da edebilirler."


Ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da Türkiye olarak eğitime öncelik veren bir ülke olduklarını vurguladı. Bir ülkenin kalkınmasının ilk koşulunun eğitim olduğunu dile getiren Ertuğrul, eğitimin de kadın ve aileden başladığını aktardı. Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin Afganistan'da eğitime verdiği desteğin devam edeceğini dile getirerek, "Halihazırda Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke Afganistan'dır, bunun başında da eğitim geliyor. Eğitim alanında 400'e yakın proje gerçekleştirdik" diye konuştu.


Büyükelçi Ertuğrul İHA'ya yaptığı açıklamada, 6 ay önceki ilk programda da 40 mezun verildiğini belirterek Mart ayındaki üçüncü aşamada ise kursun süresinin 6 aydan 9 aya çıkarılacağını ve yaklaşık 500 öğrenciye eğitim vermeyi düşündüklerini söyledi.


Okuryazarlık merkezinde çalışan Aziza Kermani de yaptığı açıklamada, "Bu merkez özel olarak okuma ve yazması olmayan kişiler için kuruldu. Biz bir yıl önce bu kurumu kurduk, öncelikle 40 kadınla başladık ve onlara okuma ve yazma eğitimi verdik. Bugün 182 öğrenciyi mezun ettik ve töreni düzenledik" dedi.


Konuşmaların ardından kursiyerlerin okuduğu mektup ve şarkılarla devam eden programın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - KABİL

Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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