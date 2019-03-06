Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Özel Bir Şirkete Saldırı: 17 Ölü

Afganistan'da Özel Bir Şirkete Saldırı: 17 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Özel Bir Şirkete Saldırı: 17 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise şirketin giriş kapısında önce bir patlama yaşandığını, ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Celalabat, Nangarhar, Afganistan, Güncel
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