Afganistan'da Özel Bir Şirkete Saldırı: 17 Ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.



Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.



Görgü tanıkları ise şirketin giriş kapısında önce bir patlama yaşandığını, ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini aktardı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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