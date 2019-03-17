Afganistan'da Patlama: 1 Ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde pazar yerinde yaşanan patlamada bir kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde pazar yerinde yaşanan patlamada bir kişinin öldüğü bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesindeki bir pazar yerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Patlamada 5 kişinin yaralandığını bildiren Hogyani, yaralananlardan 4'ünün korucu olduğunu belirtti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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