Afganistan'da patlama: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da patlama: 10 ölü - Son Dakika

Afganistan'da patlama: 10 ölü

7 saat önce

Afganistan'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlama: 10 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Host'un Ali Şir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahimi, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Rahimi, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği iddiasını da gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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