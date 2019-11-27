Afganistan'da patlama: 15 ölü
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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, yaptığı açıklamada, İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada 15 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Siddiki, bombanın Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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