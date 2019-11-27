Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 15 ölü
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Afganistan'da patlama: 15 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlama: 15 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, yaptığı açıklamada, İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 15 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Siddiki, bombanın Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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