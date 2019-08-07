Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 18 ölü
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Afganistan'da patlama: 18 ölü

24 dakika önce

Afgaistan'ın başkenti Kabil'de polis merkezini hedef alan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan'da patlama: 18 ölü, System.String[]
Afgaistan'ın başkenti Kabil'de polis merkezini hedef alan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'in batısındaki 6'ncı polis bölgesinde bir polis merkezini hedef alan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Nusrat Rahimi, olayın saat 9.00 civarında gerçekleştiğini söyledi. Görgü tanıkları, bombalı araç saldırısından sonra silah sesinin duyulduğunu söyledi ancak Rahimi patlamadan sonra silahlı çatışma olmadığını bildirdi. Saldırıyı Taliban üstlendi.
(Sultan Faizy/İHA)
Afganistan, Polis, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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