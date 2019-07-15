Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 2 ölü
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Afganistan'da patlama: 2 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlama: 2 ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca Çaharbulak'ın Han Abad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını söyledi.
Rezai, patlamada 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:40 Kaynak: AA
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