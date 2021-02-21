Afganistan'da patlama: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk toplam 3 sivil yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Baraki bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1'i polis 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk toplam 3 sivil yaralandı. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, "Olayda 1 polis yaşamını yitirdi. Polise ait araçta tahrip oldu" denildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(Sultan Faizy/İHA)