Afganistan'da patlama: 3 yaralı
1 saat önce
Afganistan'da meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
'da meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Saldırı, yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı ile düzenlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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