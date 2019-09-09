Afganistan'da patlama: 3 yaralı

Afganistan 'da meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Saldırı, yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı ile düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.