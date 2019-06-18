Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 4 yaralı
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Afganistan'da patlama: 4 yaralı

36 dakika önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Zurmat ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da patlama: 4 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Zurmat ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Zurmat ilçe merkezinde bir el arabasına yerleştirilen bombanın, kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti. Tebessüm, patlamada 4 sivilin yaralandığını söyledi.
Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:08 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel
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