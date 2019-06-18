Afganistan'da patlama: 4 yaralı
36 dakika önce
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Zurmat ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:08 Kaynak: AA
'ın Paktiya vilayetinin Zurmat ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü
sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Zurmat ilçe merkezinde bir el arabasına yerleştirilen bombanın, kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti. Tebessüm, patlamada 4 sivilin yaralandığını söyledi.
Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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