Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti
6 saat önce
Afganistan'da kenarında yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 5 öğrenci hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
Afganistan'da kenarında yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 5 öğrenci hayatını kaybetti. Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tahar bölgesinde okula giden çocukların hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili bilgi veren yetkililer Mohammad Azam Afzalı ve Sayed Sakahuddin Burhani, dört kişinin de yaralandığını duyurdu.
Afganistan 209. Askeri Birliği'nden yapılan açıklamada ise bombanın Taliban tarafından yerleştirildiği iddia edildi.
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