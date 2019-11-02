Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Afganistan'da kenarında yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 5 öğrenci hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Afganistan'da kenarında yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 5 öğrenci hayatını kaybetti. Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tahar bölgesinde okula giden çocukların hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili bilgi veren yetkililer Mohammad Azam Afzalı ve Sayed Sakahuddin Burhani, dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan 209. Askeri Birliği'nden yapılan açıklamada ise bombanın Taliban tarafından yerleştirildiği iddia edildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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