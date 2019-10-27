Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 5 ölü
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Afganistan'da patlama: 5 ölü

52 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlama: 5 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Faryab'ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi.

Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti.

Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor.

Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.

Afganistan, Faryab, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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