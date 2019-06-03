Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama
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Afganistan'da patlama

1 saat önce

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.

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- Afganistan'ın başkenti  Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.

Yerel medya Darulaman bölgesinde, Amerikan Üniversitesi'ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamada bir otobüsün hedef alındığını belirterek, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi olmadığını yazdı


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
Kabil, Afganistan, Dünya
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