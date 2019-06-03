Afganistan'da patlama

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.

Yerel medya Darulaman bölgesinde, Amerikan Üniversitesi'ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamada bir otobüsün hedef alındığını belirterek, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi olmadığını yazdı