Afganistan'da patlama
1 saat önce
- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
- Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.
Yerel medya Darulaman bölgesinde, Amerikan Üniversitesi'ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamada bir otobüsün hedef alındığını belirterek, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi olmadığını yazdı
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