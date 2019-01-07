Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Patlama: 6 Ölü

Afganistan'da Patlama: 6 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada, 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Patlama: 6 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada, 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Arya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika'nın Canihil şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.

Patlamada 6 sivilin de yaralandığını bildiren Arya, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel
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