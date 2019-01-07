Afganistan'da Patlama: 6 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada, 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada, 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Paktika Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Şah Muhammed Arya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika'nın Canihil şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.
Patlamada 6 sivilin de yaralandığını bildiren Arya, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:24 Kaynak: AA
Ünlü Model Annalise Braakensiek Evinde Ölü Bulundu
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu