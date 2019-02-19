Afganistan'da Patlama: 6 Ölü
2 saat önce
Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.
Devletzey, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:40 Kaynak: AA
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