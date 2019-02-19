Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Patlama: 6 Ölü

Afganistan'da Patlama: 6 Ölü

2 saat önce

Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Patlama: 6 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Devletzey, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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