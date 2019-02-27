Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Patlama: 6 Yaralı

Afganistan'da Patlama: 6 Yaralı

48 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Patlama: 6 Yaralı, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Dervazai Şadian Bölgesi'nde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiği belirtti.

Belh Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, patlamada yaralanan 6 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: AA

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