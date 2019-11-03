Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 7 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da patlama: 7 ölü

Afganistan'da patlama: 7 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlama: 7 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, hayatını kaybedenlerden dördünün aynı aileden olduğunu söyledi.

Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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