Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlama: 8 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'da patlama: 8 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaraladı.

Afganistan'da patlama: 8 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaraladı.


Afganistan'ın Bağlan vilayetine bağlı Akahil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Bağlan Vilayeti Polis Sözcüsü Ahmad Cavid Başarat, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Başarat son iki günde Taliban tarafından yerleştirilen 20 bombanın imha edildiğini dile getirdi. - KABİL

Afganistan, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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