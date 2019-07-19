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Afganistan'da patlama: 8 ölü 33 yaralı

36 dakika önce

Afganistan'da, Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Afganistan'da patlama: 8 ölü 33 yaralı , System.String[]
Afganistan'da, Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Afganistan, Kabil, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:42 
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