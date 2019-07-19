Afganistan'da patlama: 8 ölü 33 yaralı
36 dakika önce
Afganistan'da, Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Afganistan
'da, Kabil
Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:42
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