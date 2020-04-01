Afganistan'da patlama: en az 7 ölü
6 saat önce
Afganistan'ın Helmand bölgesinde patlama meydana geldiği ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Helmand bölgesinde patlama meydana geldiği ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlama, ülkenin Helmand bölgesindeki Nahr-i-Saraj şehrinde meydana geldi ve patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı patlamada, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:30 Kaynak: DHA
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