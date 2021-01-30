Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Pancvai ilçesinin Salihan köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.
Barikzey, patlamada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bombanın, bölgeye Taliban militanları tarafından yerleştirildiği iddia edildi.
Diğer yandan Afganistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla şiddet olaylarının arttığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
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