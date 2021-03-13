Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Surh Bid bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Şirzad, patlamada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını belirtti.
Vali Şirzad, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Herat vilayetinde de dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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