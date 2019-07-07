Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
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Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü

1 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinin Devletyar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü, System.String[]
Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinin Devletyar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.
Gur Valiliğinden yapılan açıklamada, Devletyar ilçesinin Dehkede Sumak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede hayvan otlattığı sırada patladığı belirtildi.
Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:11 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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