Afganistan'da patlamada 7 Taliban üyesi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da patlamada 7 Taliban üyesi öldü

11 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 Taliban üyesinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlamada 7 Taliban üyesi öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 Taliban üyesinin öldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Devlet Abad'ın Yol Beldi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Taliban militanlarını taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığı kaydedildi.

Açıklamada, patlamada 7 militanın öldüğü vurgulandı.

Bombanın bölgeye kimin tarafından yerleştirildiği açıklanmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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