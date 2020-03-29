Afganistan'da patlamada bir çocuk öldü - Son Dakika

Afganistan'da patlamada bir çocuk öldü
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Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan İbrahimhil bölgesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, iki çocuğun da yaralandığını söyledi.
Hasrat, patlamadan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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